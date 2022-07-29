Рассылка по базе

$85
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Закрыт27 заявок666 просмотров

Рассылка по базе

Сфера Информационные технологии

2-3 часа в день

Внесение в таблицу откликнувшихся

Работа постоянная

Оплата ежедневная. 

Стоимость указана за месяц

От кандидата:

высокая скорость печати, грамотная письменная речь, коммуникабельность 

3 года назад
guest_16590961699001
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
22 года
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3 года назад
3 года назад
Данила
 
18 лет
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Артем
 
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3 года назад
3 года назад
Мария
 
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3 года назад
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Ігор
 
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год назад
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Галина
 
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3 года назад
3 года назад
Всеволод
 
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3 года назад
Иванов
 
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3 года в сервисе
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3 года назад
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Ян
 
23 года
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3 года назад
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Мария
 
20 лет
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3 года назад
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Кирилл
 
25 лет
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Дарья
 
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Полина
 
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Олеся
 
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Анна
 
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Дмитрий
 
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Олександр
 
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Владимир
 
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Валерія
 
28 лет
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3 года назад
3 года назад
Андрей
 
62 года
3 года в сервисе
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Ірина
 
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Виолетта
 
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9 месяцев назад
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Иван
 
18 лет
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3 года назад
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Максим
 
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