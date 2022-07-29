Требуется опросить около 300 человек, записавшихся на конференцию. Необходимо уточнить, собираются ли они прийти и если нет, узнать причины. Используйте готовый скрипт. Звонки должны быть выполнены до 04.07 по московскому времени, с учетом часовых поясов.