Дизайн и проектирование сайтов любой сложности
Основное портфолио - https://www.behance.net/kobronik
Telegram: @Kobro
Email: [email protected]
В основном я занимаюсь
- Проектированием интерфейса
- Визуализацией, анимацией интерфейса
- Прототипированием
- Лендингами и посадочными страницами
- Нахожу адекватных верстальщиков, front-end и back-end разработчиков для ваших проектов
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Портфолио
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- Дизайн портала YOUCSGO360 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
5 лет назад
Все сделал не плохо, но не смог предоставить в формате который был нам удобен, пришлось программиста переучивать под его формат!
Ответный отзыв
Были некоторые разногласия связанные с форматом исходников. Я отдавал в Figma, а нужен был обязательно psd. Но надеюсь, по итогу все остались довольны результатом: Евгений получил хороший дизайн, верстальщик-старовер узнал о современных инструментах. Спасибо за конкурс.
$40
10 баллов
6 лет назад
Отлично выполненная работа, учтены все правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Четкая постановка задачи, оперативное решение возникших вопросов, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
8 лет назад
первый раз делала конкурс, не пожалела. Были описаны "хотелки" , человек попал в "яблочко". + оперативность. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Ответный отзыв
Понятно поставленная задача, ответы на возникшие вопросы, быстрая оплата. Спасибо за конкурс.
$100
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за проект) Приятно было работать
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, хоть и были множественные правки. Практически всегда на связи. Оплата в срок, никаких проблем. Спасибо.
$230
9 баллов
8 лет назад
Напишу только по делу. С творчеством у Михаила нет никаких проблем. Мой заказ выполнил просто замечательно, а вот с внимательностью серьёзные проблемы.
Ответный отзыв
С Сергеем приятно работать, без лишних вопросов, оплата всегда в срок и без задержек. Спасибо за сотрудничество.