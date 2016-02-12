Были некоторые разногласия связанные с форматом исходников. Я отдавал в Figma, а нужен был обязательно psd. Но надеюсь, по итогу все остались довольны результатом: Евгений получил хороший дизайн, верстальщик-старовер узнал о современных инструментах. Спасибо за конкурс.