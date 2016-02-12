KoBro

Михаил KoBro

 
34 годаИспания/Памплона
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн и проектирование сайтов любой сложности

Основное портфолио - https://www.behance.net/kobronik

Telegram: @Kobro

Email: [email protected]

В основном я занимаюсь

  • Проектированием интерфейса
  • Визуализацией, анимацией интерфейса
  • Прототипированием
  • ﻿Лендингами и посадочными страницами
  • Нахожу адекватных верстальщиков, front-end и back-end разработчиков для ваших проектов
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Jeep187
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
8 баллов
5 лет назад
Дизайн карточки товара
Все сделал не плохо, но не смог предоставить в формате который был нам удобен, пришлось программиста переучивать под его формат!
Были некоторые разногласия связанные с форматом исходников. Я отдавал в Figma, а нужен был обязательно psd. Но надеюсь, по итогу все остались довольны результатом: Евгений получил хороший дизайн, верстальщик-старовер узнал о современных инструментах. Спасибо за конкурс.
Ответный отзыв
dronz
39 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Дизайн одной страницы по готовому эскизу
Отлично выполненная работа, учтены все правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за проект. Четкая постановка задачи, оперативное решение возникших вопросов, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
assa21
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
25 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать баннер для сайта.
первый раз делала конкурс, не пожалела. Были описаны "хотелки" , человек попал в "яблочко". + оперативность. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Понятно поставленная задача, ответы на возникшие вопросы, быстрая оплата. Спасибо за конкурс.
Ответный отзыв
esen13
Эсен 
29 летКиргизия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Ре-дизайн полного сайта
Спасибо за проект) Приятно было работать
Четкое ТЗ, хоть и были множественные правки. Практически всегда на связи. Оплата в срок, никаких проблем. Спасибо.
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AntiAbel
Сергей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$230
9 баллов
8 лет назад
Творческий дизайн информационного сайта по настольным играм.
Напишу только по делу. С творчеством у Михаила нет никаких проблем. Мой заказ выполнил просто замечательно, а вот с внимательностью серьёзные проблемы.
С Сергеем приятно работать, без лишних вопросов, оплата всегда в срок и без задержек. Спасибо за сотрудничество.
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