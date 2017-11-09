Дизайн одной страницы по готовому эскизу

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок1997 просмотров
#1$40
#2$20

По готовому эскизу используя UI kit (стили кнопок, форм итд) нужно сделать одну страницу. Верстка будет bootstrap3 и возможно flexbox

Для участия в конкурсе нужно загрузить Ваш макет дизайна.

Победитель конкурса получит заказ на весь проект (страниц 20).

вопросы в skype

8 лет назад
dronz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Победители конкурса

kristosia1992
33 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#2
Заказывал дизайн одной страницы сайта. Работа выполнена качественно и в срок
Четкая постановка задачи. Оплата в строк
KoBro
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Отлично выполненная работа, учтены все правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за проект. Четкая постановка задачи, оперативное решение возникших вопросов, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kristosia1992
33 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#2
KoBro
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1