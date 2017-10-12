Веб студии нужен исполнитель проекта. Подогнать шаблон опенкарта под стилистику сайта донора. Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.
Прототипы интернет-магазина
Требуется разработка прототипов для интернет-магазина (формат не важен - axure, moqups, просто картинка).
Список страниц для прототипирования:
0. Главная
1. Каталог продукции
2. Страница товара
3. Корзина, форма оформления заказа
4. Каталог услуг, форма заявки
5. Календарь записи на диагностику, форма заявки
6. Отзывы, форма отправки отзыва
7. Наши специалисты
8. Новости / Акции
9. Контакты, контактная форма
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Здравствуйте, есть шаблон проекта AfterEffect нужно вставить в него 10-15 фото, отрендерить и выслать мне либо выложить на ютуб.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
промо = сайт по цигуну (китайская йога). нужен дизайнДизайн сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется редизайн мобильного биткойн кошелька. От дизайнера требуется: - Отличное знание UX/UI; - Знание английского языка; - Значительный личный опыт работы с мобильными биткойнкошельками. В предложении, пожалуйста, укажите с какого ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн под партнерскую программу. Не сложнее как здесь: wapstate.ru Только вверху будет еще графическая картинка-символ проекта.Завершен8 лет назад
Дизайн уникальный!!! Всё просто - левое меню, текст в центре, шапка - контактные данные и логотип и фавиконку - нужно подключить фантазию. Ну естественно верстка должна быть адекватной и адаптированной. В целом образец что нужно предоставлю. Указываем что по ...Завершен8 лет назад
Необходимо дизайн сайта юридической фирмы. Дизайн главной страницы, страницы услуги и стат. страницы. + Адаптивный дизайн для мобильных устройств.Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать дополнительный блок с ценами для сайта http://moroz18.ru/animator-vera/index.html жду ваши цены и предложения.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $27
Нарисовать дизайн одностраничного сайта Макет: https://yadi.sk/i/2AiSTM6M3NgLFa https://yadi.sk/i/Tyu7jk_43NgLFgЗавершен8 лет назад
Приватный проект для Татьяна Богдановская (Bogdanovskaya) Остальные предложения игнорируются.Завершен8 лет назад