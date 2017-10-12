Прототипы интернет-магазина

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Закрыт17 заявок273 просмотра

Требуется разработка прототипов для интернет-магазина (формат не важен - axure, moqups, просто картинка).

Список страниц для прототипирования:

0. Главная

1. Каталог продукции

2. Страница товара

3. Корзина, форма оформления заказа

4. Каталог услуг, форма заявки 

5. Календарь записи на диагностику, форма заявки

6. Отзывы, форма отправки отзыва

7. Наши специалисты

8. Новости / Акции

9. Контакты, контактная форма

8 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров