Здравствуйте, ищем исполнителя для разработки дизайна лендинга. Разрабатывать нужно не с нуля, есть большой портал, общие черты должны сохраниться. Тематика - языковые курсы за рубежом. Есть заполненный бриф.
Дизайн сайта юридической фирмы
Необходимо дизайн сайта юридической фирмы.
Дизайн главной страницы, страницы услуги и стат. страницы.
+ Адаптивный дизайн для мобильных устройств.
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