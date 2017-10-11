Требуется интуитивно понятный, легкий, дружелюбный, современный, высококонверсионный, клиентоориентированный UI/UX редизайн сайта http://shoppingator.ru Дизайн для 3 страниц: главная, описание магазина, карточка товара. Новый логотип. Продумать и описать возможную анимацию. Адаптив. ...
Нужно дорисовать дизайн
Нужно нарисовать дизайн, который на картинке ниже и сделать остальные страницы (4-6 страниц в сумме).
Те, кто будут просить цену выше 5000 - можете даже не писать сюда.
Заявки фрилансеров
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