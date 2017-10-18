Требуется интуитивно понятный, легкий, дружелюбный, современный, высококонверсионный, клиентоориентированный UI/UX редизайн сайта http://shoppingator.ru Дизайн для 3 страниц: главная, описание магазина, карточка товара. Новый логотип. Продумать и описать возможную анимацию. Адаптив. ...
Дизайн Landing Page
Нужен дизайн лендинга. Бюджет 6000 руб. Аванс 50% вносится только после показа макета, остаток после выполнения правок.
Стиль: неоклассика.
Цвета: сиреневый, бежевый.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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