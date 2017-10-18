Дизайн Landing Page

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок385 просмотров

Нужен дизайн лендинга. Бюджет 6000 руб. Аванс 50% вносится только после показа макета, остаток после выполнения правок.

Стиль: неоклассика.

Цвета: сиреневый, бежевый.

8 лет назад
modisecurity
Виктор 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$100
5 дней
Анастасия проявила себя как творческий и что самое главное ответственный исполнитель. Всегда на связи, приятна в общении, корректировки вносились мгновенно. Рекомендую всем, кто хочет получить стопроцентное удовлетворение от работы!
Спасибо за работу! Замечательный заказчик, четкая постановка задачи, оплата быстрая, всегда на связи) Буду рада дальнейшему сотрудничеству!))

Заявки фрилансеров

KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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