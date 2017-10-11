Подобрать background для сайта и нарисовать логотип для темы

Разработка единого (responsive) дизайна для web и mobile приложений. 1 этап.Разработка логотипа и главной страницы приложения. Концепция: есть четыре раздела: знакомства, обучение, общение, бизнес. Необходимо отобразить их на главной странице. Помимо этих разделов должен присутствовать логотип ...