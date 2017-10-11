Подобрать background для сайта и нарисовать логотип для темы

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок148 просмотров

Есть бесплатная тема wordpress https://themeisle.com/demo/?theme=Parallax%20One#

Делается сайт для собачьего приюта. Нужно нарисовать логотип и подобрать картинки, background для сайта

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WordPress
8 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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