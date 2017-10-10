Нужен специалист по дизайну сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок276 просмотров

Хочу изменить дизайн и ускорить загрузку сайта. http://ugonavto.net/ Сайт на WordPress 

При ответе просьба указывать примерную цену за которую готовы сделать работу. Окончательная цена будет оговариваться перед началом работы.

WordPress
8 лет назад
nevenkij2307
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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