Разработка единого (responsive) дизайна для web и mobile приложений. 1 этап.Разработка логотипа и главной страницы приложения. Концепция: есть четыре раздела: знакомства, обучение, общение, бизнес. Необходимо отобразить их на главной странице. Помимо этих разделов должен присутствовать логотип ...
Нужен специалист по дизайну сайтов
Хочу изменить дизайн и ускорить загрузку сайта. http://ugonavto.net/ Сайт на WordPress
При ответе просьба указывать примерную цену за которую готовы сделать работу. Окончательная цена будет оговариваться перед началом работы.
Заявки фрилансеров
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