Разработка единого дизайна для сайта и мобильного приложения

Разработка единого (responsive) дизайна для web и mobile приложений. 1 этап.Разработка логотипа и главной страницы приложения. Концепция: есть четыре раздела: знакомства, обучение, общение, бизнес. Необходимо отобразить их на главной странице. Помимо этих разделов должен присутствовать логотип приложения (концепция имеется). Вверху страницы будет панель навигации.2 этап.Разработка форм поиска для каждого из разделов, форм регистрации.3 этап.Разработка страниц результатов поиска для каждого из разделов.4 этап.Разработка страниц представляющих каждый раздел (то что будет отображаться при нажатии на элемент из списка результатов поиска).Будут рассматриваться только кандидаты с серьезным портфолио.