Дизайн главной страницы

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Завершен22 заявки255 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сделать дизайн для главной страницы. ТЗ и примеры вышлю непосредственно исполнителю.

8 лет назад
nik_iy42
Никита 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

archerguts
Дмитрий 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
Спасибо, работа сделана недорого и в срок
Спасибо за проект, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

archerguts
Дмитрий 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад