Дизайн главной страницы

Нужен дизайнер для доработки ЛП. Дизайн уже готов и верстка, но в итоге клиент попросил поэкранную прокрутку ЛП. Когда сделали поэкранно, то секции опустели. Надо старый дизайн разбить на экраны и дооформить каждый экран.