Дизайн для вашего сайта

Привет! Я web - дизайнер. Разрабатываю современный, понятный пользователю дизайн.

График работы: Пн - Сб. 10:00 до 20:00 по МСК

Предоставляю вместе с дизайном все используемые шрифты, а также макет состояний для всех кнопок и ссылок.

Правки бесплатны - работаю над проектом, пока он полностью не удовлетворит требованиям заказчика.

Принимаю оплату: Webmoney, Яндекс деньги, Сбербанк (в приоритете)

Контакты: telegram/skype - 79609753353

Буду рад работать с вами!