Дмитрий Климов archergutsarcherguts
26 летРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн для вашего сайта
Привет! Я web - дизайнер. Разрабатываю современный, понятный пользователю дизайн.
График работы: Пн - Сб. 10:00 до 20:00 по МСК
Предоставляю вместе с дизайном все используемые шрифты, а также макет состояний для всех кнопок и ссылок.
Правки бесплатны - работаю над проектом, пока он полностью не удовлетворит требованиям заказчика.
Принимаю оплату: Webmoney, Яндекс деньги, Сбербанк (в приоритете)
Контакты: telegram/skype - 79609753353
Буду рад работать с вами!
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$10
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо супер рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$100
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий сделал все очень красиво и лаконично. Постоянно был на связи. Постоянно делал правки которые возникали в процессе работы. Даже после завершения работы, сделал некоторые изменения которые я сразу не учел. Очень благодарен этому исполнителю. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Глебом. Заказчик предельно понятно изъясняет то, что нужно сделать, постоянно на связи, с оплатой никаких проблем не возникает. Надеюсь еще поработаем:)
$20
10 баллов
6 лет назад
Нормальный ответственный парень я доволен.
Ответный отзыв
Быстрая оплата, приятный заказчик. Рекомендую!
$120
10 баллов
6 лет назад
Постоянно на связи. Все правки были моментально выполнены. Не дорого. Максимум за эти деньги. Рекомендую и спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Глеб отличный заказчик! Отличная коммуникация, понятные правки, быстрая оплата, рекомендую к сотрудничеству!
$35
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий качественно справился с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать с данным заказчиком! Приятный, тактичный человек с понятными требованиями. Быстрая оплата. Рекомендую.
Дизайн сайтов
10 отзывов
$5/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга