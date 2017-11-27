archerguts

Дмитрий Климов archerguts

 
26 летРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн для вашего сайта

Привет! Я web - дизайнер. Разрабатываю современный, понятный пользователю дизайн.

График работы: Пн - Сб. 10:00 до 20:00 по МСК

Предоставляю вместе с дизайном все используемые шрифты, а также макет состояний для всех кнопок и ссылок.

Правки бесплатны - работаю над проектом, пока он полностью не удовлетворит требованиям заказчика.

Принимаю оплату: Webmoney, Яндекс деньги, Сбербанк (в приоритете)

Контакты: telegram/skype - 79609753353

Буду рад работать с вами!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Доработка по дизайну сайту псд предоставлю
Спасибо супер рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Sekoko
Глеб 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн для сайта мобильных телефонов и другой техники
Дмитрий сделал все очень красиво и лаконично. Постоянно был на связи. Постоянно делал правки которые возникали в процессе работы. Даже после завершения работы, сделал некоторые изменения которые я сразу не учел. Очень благодарен этому исполнителю. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством с Глебом. Заказчик предельно понятно изъясняет то, что нужно сделать, постоянно на связи, с оплатой никаких проблем не возникает. Надеюсь еще поработаем:)
Ответный отзыв
Alexandr_cis
Александр 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Дизайн только мобильной версии сайта
Нормальный ответственный парень я доволен.
Быстрая оплата, приятный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sekoko
Глеб 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайна сайта продажи Apple и другой техники.
Постоянно на связи. Все правки были моментально выполнены. Не дорого. Максимум за эти деньги. Рекомендую и спасибо за сотрудничество.
Глеб отличный заказчик! Отличная коммуникация, понятные правки, быстрая оплата, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн лендинга
Дмитрий качественно справился с задачей. Рекомендую!
Было приятно работать с данным заказчиком! Приятный, тактичный человек с понятными требованиями. Быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
10 отзывов
$5/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга