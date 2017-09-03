Alexandr_cis

Александр Alexandr_cis

 
35 летУкраина/Николаев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
di_farina
Фарина 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта 15ст
Четкое тз, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество!)
Сотрудничаю с Дарьей уже 2й раз. Работа выполнена очень качественно и в срок. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
archerguts
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Дизайн только мобильной версии сайта
Быстрая оплата, приятный заказчик. Рекомендую!
Нормальный ответственный парень я доволен.
Ответный отзыв
di_farina
Фарина 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Лендинг сайт
Четкое тз. Адекватный заказчик
Огромная благодарность за очень качественную и профессиональную работу, а так же проявленную самоотдачу проекту. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в будущих проектах :)
Ответный отзыв