Alexandr_cis

Кратко. У нас формируется пул лишних заказов, которые мы не успеваем обработать. Просьба в личку прислать примеры работ, чтобы с ориентироваться по разным вопросам и выбрать.
Наружная реклама33 заявки
Закрыт
5 лет назад
Кратко. У нас формируется пул лишних заказов, которые мы не успеваем обработать. Просьба в личку прислать примеры работ, чтобы с ориентироваться по разным вопросам и выбрать.
Сайт который в рабочем состоянии требует доработок, в основном по мелочам и страницу корзины, где-то кнопку сменить, где-то картинку подправить. По желанию могу соединить с клиентом. Полностью введу в курс дела.
Сверстать многостраничный сайт 15ст.
Сайт дизайн сырец, к нему нужно доделать не замысловатый мобильный дизайн. На основе иного сайта и его мобильной версии (уточню лично). В задании 7 страниц скину всё что есть при связи.
Нужен. Не за мудрёный простой адаптивный сайт.