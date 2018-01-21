Привет! Я Даша, разработчик WordPress, живущая в Николаеве, Украина.
Моя страсть - создавать красивые, удобные для мобильных устройств сайты WordPress.
Умение решать проблемы помогло мне найти высококачественные решения для всех моих клиентов.
Если у вас есть какие-либо другие вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне здесь .
Я эксперт в:
CSS,
HTML,
jQuery,
JavaScript,
PHP,
Ajax,
Настройка темы WordPress,
Настройка плагинов WordPress,
Исправление ошибок WordPress,
Woocommerce,
Gravity Form,
Исправление ошибок,
Vue.js
Nuxt.js
Я могу
Верстка страницы на Vue JS
Создать и разработать сайт
Исправить любую ошибку в PHP, HTML, CSS, jQuery
Разработать сайт на PHP, WordPress.
Настроить любую тему WordPress
Разработать и настроить любой плагин WordPress.
Сверстать сайт или лендинг.
Почему я?
. Гарантия возврата денег.
. Выполнение заказа раньше поставленного срока.
. 100% гарантия работы.
Спасибо.
С Уважением,
Дарья