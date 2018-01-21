di_farina

Фарина di_farina

 
32 годаУкраина/Николаев
6 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Fullstack developer (Vue.js, Wordpress, Html верстка)

Привет! Я Даша, разработчик WordPress, живущая в Николаеве, Украина.

Моя страсть - создавать красивые, удобные для мобильных устройств сайты WordPress.

Умение решать проблемы помогло мне найти высококачественные решения для всех моих клиентов.

Если у вас есть какие-либо другие вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне здесь .

Я эксперт в:

CSS,

HTML,

jQuery,

JavaScript,

PHP,

Ajax,

Настройка темы WordPress,

Настройка плагинов WordPress,

Исправление ошибок WordPress,

Woocommerce,

Gravity Form,

Исправление ошибок,

Vue.js

Nuxt.js

Я могу

Верстка страницы на Vue JS

Создать и разработать сайт

Исправить любую ошибку в PHP, HTML, CSS, jQuery

Разработать сайт на PHP, WordPress.

Настроить любую тему WordPress

Разработать и настроить любой плагин WordPress.

Сверстать сайт или лендинг.

Почему я?

. Гарантия возврата денег.

. Выполнение заказа раньше поставленного срока.

. 100% гарантия работы.

Спасибо.

С Уважением,

Дарья

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSWooCommercejQueryAjaxСайт на PHPVue.jsNuxt.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Развернуть шаблон Вордпрес на нашем хостинге
Работаем второй раз. Все как и в прошлый раз прошло отлично. Рекомендуем к сотрудничеству. Спасибо, Дарья, за отлично проделанную работу.
Спасибо за доверие. Сотрудничать с вами одно удовольствие.
Ответный отзыв
hakermax
Максим 
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создать сайт
Рекомендую Дарью, сделала все быстро (подобрала шаблон Wordpress и запустить сайт на хостинге) и дешевле своих конкурентов. Спасибо!
Спасибо за доверие! Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
foxsik
37 летВеликобритания
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Требуется создать landing page
Spasibo ,Molodec!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Евгений всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Shaman12
53 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Настроить главную страницу шаблона Wordpress
На это задание, тоже выбрал Дарью. Потому как уже проверенный исполнитель. Ранее писал о нашем сотрудничестве. Все так же прошло безукоризненно и без нервов. Сделала даже лучше того что хотел изначально. Видно что специалист, что там говорить. Рекомендую!
Все замечательно, как всегда. Спасибо за очередной проект.
Ответный отзыв
Alexandr_cis
Александр 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта 15ст
Сотрудничаю с Дарьей уже 2й раз. Работа выполнена очень качественно и в срок. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Четкое тз, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество!)
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
4 отзыва
$15/час
от $150от 3 дней
#110
Веб-программирование
3 отзыва
$20/час
от $750от 15 дней
#671
HTML-верстка
2 отзыва
$15/час
от $150от 3 дней
#935