На это задание, тоже выбрал Дарью. Потому как уже проверенный исполнитель. Ранее писал о нашем сотрудничестве. Все так же прошло безукоризненно и без нервов. Сделала даже лучше того что хотел изначально. Видно что специалист, что там говорить. Рекомендую!