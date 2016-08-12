hakermax

Максим hakermax

 
44 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
marialitarova
Мария 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
$1000
10 баллов
4 года назад
Написать несколько статей
Хороший заказчик
ok
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Написать текст под поисковик
Спасибо. Все отлично!
Быстро и без правок.
Ответный отзыв
di_farina
Фарина 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создать сайт
Спасибо за доверие! Хороший заказчик, рекомендую!
Рекомендую Дарью, сделала все быстро (подобрала шаблон Wordpress и запустить сайт на хостинге) и дешевле своих конкурентов. Спасибо!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайн-макета
Приятно работать с Максимом! Понятное задание, мгновенная оплата, буду рада продолжить сотрудничество)
Исполнитель учел все пожелания, выполняет задание очень быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать иконки
Все отлично. Рекомендую!
Cпасибо! Учел все пожелания.
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