Нужно 20 отзывов с оценкой 5 звезд на Меховое Ателье ( не обязательно все с текстом). Цена указана за общий объем работ.
- $5Копирайтинг52 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно найти проблему в шрифтах. В редакторе шрифт настраиваешь как он должен выглядеть, после сохранения он выглядит по другому. Фото в редакторе и после сохранения.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно придумать логотип питомника собак, есть фото собаки, есть название.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужен уникальный текст с ключевыми словами, тема - порода собак.Завершен6 лет назад
Нужно перевести несколько статей на русский язык, пример - https://sabbs.org/about-sabbs/constitution/56-about-sabbs/constitution/94-constitution-3-boerboel-breed-standardПереводы13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, необходимо на wordpress помочь подобрать шаблон, разместить на домене, подготовить к запуску, запустить сайт, показать как наполнять/изменять и тп. Наполнение делаю сам. Тема - питомник собак.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно на joomla 1.5.20 удалить вредоносный код/файлы на сайте, проверить на наличие ошибок.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать несколько уникальных статей под поисковик на тему "Ремонт android-tv приставок", "Ремонт игровых приставок", "Ремонт Apple-TV".Завершен7 лет назад
Нужно разработать несколько вариантов дизайн-макета для рекламы в метрополитене. Тематика - ателье пошива и ремонта одежды, срок до конца недели. Вариант макета прикреплен.Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть новый сайт написанный с помощью битрикс, нужно выполнить аудит сайта и составить семантическое ядро SEO. maxioma.com.uaПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт9 лет назад
maxioma.com.ua, нужно наполнить все страницы качественными фото + дописать сайт по возможности(добавить страницы, удалить, связать переходы и тп). Фото и текст должен быть уникальным. Опыт работы с 1С Битрикс обязателен. Указывайте оценочный бюджет.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист для прорисовки слайдера https://clck.ru/9Hsoa. Флеш не предлагать.Анимация1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать иконки 5 шт., размер маленький - телефон, время работы, почта, связь и карта.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо: 1. Установка и настройка 1С на удаленном ПК через TeamW. 2. Перспектива - настройка 1С-Битрикс малый бизнес Указывайте цены по пунктам и время работ. Спасибо!1С-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно придумать и нарисовать логотип.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Нужно 2 текста заточенные под поисковик. Тема - пошив кожаных изделий из кожи питона, и аналог пошив кожаных изделий из крокодильей кожи.Завершен9 лет назад
- $100
Необходима доработка сайта, сайт написан на joomla. Бюджет не резиновый, нужен опытный специалист. Примерно что нужно сделать: 1. Найти ошибки на сайте и устранить их. 2. Прикрутить к сайту социальные сети. 3. Прикрутить Siteheart. 4. Оптимизация. Cайт: http://atel.com.uaHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад