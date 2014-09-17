Нарисовать иконки

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Завершен15 заявок292 просмотра

Необходимо нарисовать иконки 5 шт., размер маленький - телефон, время работы, почта, связь и карта.

11 лет назад
hakermax
Максим 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Cпасибо! Учел все пожелания.
Все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад

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