Нарисовать 7 картинок

Добрый день!

Нужно 7 картинок на тему:

1. Подарок с каждым заказом.

2. 100% гарантия возврата денег.

3. Гарантия на товар 1-5 лет.

4. Доставка в удобное для Вас время.

5. Скидка 500 рублей при следующем заказе.

6. 100% лучшая цена.

7. Большой выбор способов оплат

Размер 90*90.Высота фиксирована, ширина может отличаться не на очень много

Формат png,фон прозрачный.

Картинки должны быть одного стиля.

- Как минимум стиль сайта http://**xs.ru/kollekcija-carlton/5136-smesitel-axor-carlton-17430000-dlja-vanny-i-dusha.html (Нужно заменить в названии сайта** ge),

- как максимум что то брасающее в глаза и продающее

К проекту прикреплен пример картинки п.3.

Оплата по факту!