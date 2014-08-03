Нарисовать 7 картинок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок202 просмотра

Добрый день!

Нужно 7 картинок на тему:

1. Подарок с каждым заказом.

2. 100% гарантия возврата денег.

3. Гарантия на товар 1-5 лет.

4. Доставка в удобное для Вас время.

5. Скидка 500 рублей при следующем заказе.

6. 100% лучшая цена.

7. Большой выбор способов оплат

Размер 90*90.Высота фиксирована, ширина может отличаться не на очень много

Формат png,фон прозрачный.

Картинки должны быть одного стиля.

- Как минимум стиль сайта http://**xs.ru/kollekcija-carlton/5136-smesitel-axor-carlton-17430000-dlja-vanny-i-dusha.html (Нужно заменить в названии сайта** ge),

- как максимум что то брасающее в глаза и продающее

К проекту прикреплен пример картинки п.3.

Оплата по факту!

11 лет назад
MihaV82
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Не много дольше делал чем было заявлено! Из плюсов хорошая цена, доработка без проблем! В целом сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Четкость постановки задачи так себе... Но остальным доволен, оплата моментальна!

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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