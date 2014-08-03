Задача-Повторить шрифт с примера, текст пару предложений скину в личку.
Нарисовать 7 картинок
Добрый день!
Нужно 7 картинок на тему:
1. Подарок с каждым заказом.
2. 100% гарантия возврата денег.
3. Гарантия на товар 1-5 лет.
4. Доставка в удобное для Вас время.
5. Скидка 500 рублей при следующем заказе.
6. 100% лучшая цена.
7. Большой выбор способов оплат
Размер 90*90.Высота фиксирована, ширина может отличаться не на очень много
Формат png,фон прозрачный.
Картинки должны быть одного стиля.
- Как минимум стиль сайта http://**xs.ru/kollekcija-carlton/5136-smesitel-axor-carlton-17430000-dlja-vanny-i-dusha.html (Нужно заменить в названии сайта** ge),
- как максимум что то брасающее в глаза и продающее
К проекту прикреплен пример картинки п.3.
Оплата по факту!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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