Простой коллаж

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок374 просмотра

Нужно вставить прилавок в фотографию просто для демонстрации, где будет расположен прилавок, без учета мелочей и деталей, качество, как в примере.

Место установки прилавка обведены кругами

Всего 6 фото

Срок 30-60минут

Цена до 100руб за фото

11 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров