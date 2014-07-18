Нарисовать иконки строительных материалов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок219 просмотров

Требуется нарисовать примерные иконки строительных материалов:

1) Профилированный лист

2) Сэндвич панель

3) Сайдинг

4) Металлоконструкция

5) Металлочерепица

Немного подробней в аттаче.

Количество картинок - около 30 штук.

Ваши предложения по цене за 1 картинку и за всю работу в целом.

11 лет назад
bullet2018
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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