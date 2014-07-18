Создание иконки приложения для Android. Приложение - органайзер с возможностью определения задач себе и сотрудникам (подчиненным). На иконке должен быть изображен ежедневник в виде закрытой книги в кожаном переплете с металлическими уголками золотистого цвета ...
Нарисовать иконки строительных материалов
Требуется нарисовать примерные иконки строительных материалов:
1) Профилированный лист
2) Сэндвич панель
3) Сайдинг
4) Металлоконструкция
5) Металлочерепица
Немного подробней в аттаче.
Количество картинок - около 30 штук.
Ваши предложения по цене за 1 картинку и за всю работу в целом.
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