Иконка для приложения Android

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен3 заявки192 просмотра

Создание иконки приложения для Android. Приложение - органайзер с возможностью определения задач себе и сотрудникам (подчиненным).

На иконке должен быть изображен ежедневник в виде закрытой книги в кожаном переплете с металлическими уголками золотистого цвета и несколькими разноцветными закладками. На ежедневнике должна быть изображена перьевая ручка с крупным пером золотистого цвета и гравировкой в виде произвольного орнамента на части пера. Орнамент - на выбор исполнителя, чтобы соответствовал общей композиции.

Результат - векторное изображение Corel Draw или AI. Детализация - достаточная для последующей растеризации в размер 512Х512 точек.

Android
11 лет назад
cssru
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Lava77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
11 лет назад
$50
3 дня
Все просто супер! Учитываются любые пожелания. Наталия знакома с векторной графикой не понаслышке )) Однозначно плюсы по всем пунктам. Буду переделывать интерфейс программы - теперь знаю, к кому обратиться ;)
C Сергеем очень приятно и продуктивно работается. Очень приятно удивило ТЗ, где четко описаны все детали заказа. Взялась с удовольствием за исполнение. Надеюсь на долгострочное сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Lava77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
11 лет назад

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