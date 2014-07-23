Иконка для приложения Android

Создание иконки приложения для Android. Приложение - органайзер с возможностью определения задач себе и сотрудникам (подчиненным).

На иконке должен быть изображен ежедневник в виде закрытой книги в кожаном переплете с металлическими уголками золотистого цвета и несколькими разноцветными закладками. На ежедневнике должна быть изображена перьевая ручка с крупным пером золотистого цвета и гравировкой в виде произвольного орнамента на части пера. Орнамент - на выбор исполнителя, чтобы соответствовал общей композиции.

Результат - векторное изображение Corel Draw или AI. Детализация - достаточная для последующей растеризации в размер 512Х512 точек.