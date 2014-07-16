Следует создать навигационное меню для группы вконтакте и вместить туда материал о , предоставляемых услугах фирмы
Проработка фотографий тортов
Есть фото тортов Необходимо Делать задний фон для иконок на главной странице (по аналагу как у http://odry-shop.ru/. Стоимость за еденицу фото оговаривается.
Заявки фрилансеров
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