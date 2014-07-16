Проработка фотографий тортов

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо отрисовть элемент для сайта - всего одну иконку (называется – "элементы тепловых камер", железобетонная продукция), наподобие таких, которые уже есть (вложил к задаче уже отрисованные элементы – белые ...