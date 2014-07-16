Проработка фотографий тортов

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт14 заявок155 просмотров

Есть фото тортов Необходимо Делать задний фон для иконок на главной странице (по аналагу как у http://odry-shop.ru/. Стоимость за еденицу фото оговаривается.

11 лет назад
westcomp3
Роман 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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