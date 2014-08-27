Аватар для группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок192 просмотра

Нужно сделать симпатичный аватар для группы Вконтакте. Тематика - часы.

Желательно сделать сегодня.

Оставляйте свои предложения по цене.

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо! Аватарка получилась хорошая. Исполнителем доволен!
Все ок!

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
11 лет назад