Аватар для группы ВК

Необходимо сделать необходимый набор иконок и сплеш скринов для iPad приложения. Здесь можно найти весь список необходимых размеров. https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/IconMatrix.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH27-SW1 Но фактически нужно сделать одну иконку и один сплеш скрин, только ...