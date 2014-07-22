6 векторных иконок для сайта

Благодарю Антона за проект: четко ставит задачу, быстро отвечает на сообщения и принимает решения по правкам и работе. Моментальная оплата в полном объеме. Как результат проект выполнен и сдан в течении дня. Мои наилучшие рекомендации к сотрудничеству.