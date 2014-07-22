6 векторных иконок для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок179 просмотров

Нужно сделать 6 векторных иконок (картинок) для раздела "Наши преимущества"

Должны быть 1-2 цветными, в цветовой гамме сайта, размер 227*180 пикс

поверх иконок или внизу, должен быть текст

Нужны иконки:

1. Автомобиль (доставка)

2. Дизайн (палитра)

3. Страна (Россия)

4. Рубль (значок рубля)

5. Качество (Печать Гарантия качества)

6. и еще одна

Пишите цену и срок, более подробное тз в личку

Бюджет до 15 долл

11 лет назад
toxa2012
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$18
2 дня
Очень быстро и качественно! Спасибо!
Благодарю Антона за проект: четко ставит задачу, быстро отвечает на сообщения и принимает решения по правкам и работе. Моментальная оплата в полном объеме. Как результат проект выполнен и сдан в течении дня. Мои наилучшие рекомендации к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад