Нужно сделать 6 векторных иконок (картинок) для раздела "Наши преимущества" Должны быть 1-2 цветными, в цветовой гамме сайта, размер 227*180 пикс поверх иконок или внизу, должен быть текст Нужны ...
Сделать faw icon
нужно сделать фав иконку, из логотипа, файл прикреплен...
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