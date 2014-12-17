Сделать faw icon

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок250 просмотров

нужно сделать фав иконку, из логотипа, файл прикреплен...

11 лет назад
sitecrea
Иван 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
все отлично
Спасибо за проект. Рекомендую Ивана к сотрудничеству: четкая постановка задачи и все в порядке с оплатой.

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • 6 векторных иконок для сайта

    $15

    Нужно сделать 6 векторных иконок (картинок) для раздела "Наши преимущества" Должны быть 1-2 цветными, в цветовой гамме сайта, размер 227*180 пикс поверх иконок или внизу, должен быть текст Нужны ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать иконки строительных материалов

    $50

    Требуется нарисовать примерные иконки строительных материалов: 1) Профилированный лист 2) Сэндвич панель 3) Сайдинг 4) Металлоконструкция 5) Металлочерепица Немного подробней в аттаче. Количество картинок - около 30 штук. Ваши ...

    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконка для приложения Android

    $50

    Создание иконки приложения для Android. Приложение - органайзер с возможностью определения задач себе и сотрудникам (подчиненным). На иконке должен быть изображен ежедневник в виде закрытой книги в кожаном переплете с металлическими уголками золотистого цвета ...

    Android
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Разработать и нарисовать логотип и 6 значков яндекс деньги мастер карт и тд https://leto3d.storage.yandex.net/rdisk/1b94607b99fdd6515f8838640d5226be/mpfs/wc0QGSXdy7sQH2EfroFSQZxiLCecMgs25pqjn4d4BxtUnNQA0uF14Ot-huOjAOe5khTl0b5boHlBMWn5iaGF9w==?uid=0&amp;filename=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0.jpg&amp;disposition=inline&amp;hash=&amp;limit=0&amp;content_type=image%2Fjpeg&amp;rtoken=1c737cf250dc287f8ba15e30e6746934&amp;rtimestamp=53c7d0a8&amp;force_default=no

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад