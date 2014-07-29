Дизайн набора иконок и заставок iPad приложения

Необходимо сделать необходимый набор иконок и сплеш скринов для iPad приложения.

Здесь можно найти весь список необходимых размеров.

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/IconMatrix.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH27-SW1

Но фактически нужно сделать одну иконку и один сплеш скрин, только в разных размерах.

Иконка должна отображать приаттаченный логотип.

Сплеш скрин - логотип, название приложения, и какой-нибудь подходящий бекграунд