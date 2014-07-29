Дизайн набора иконок и заставок iPad приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок190 просмотров

Необходимо сделать необходимый набор иконок и сплеш скринов для iPad приложения.

Здесь можно найти весь список необходимых размеров.

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/IconMatrix.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH27-SW1

Но фактически нужно сделать одну иконку и один сплеш скрин, только в разных размерах.

Иконка должна отображать приаттаченный логотип.

Сплеш скрин - логотип, название приложения, и какой-нибудь подходящий бекграунд

iOS
11 лет назад
danWolf
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
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Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад