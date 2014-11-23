12 одноцветных плоских иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен19 заявок188 просмотров

Для сайта нужно создать 12 одноцветных плоских иконок. Размер каждой иконки на сайте будет примерно 80х80px. Для визуализации преимуществ компании (6 шт.) и выгод клиента (6 шт.)

11 лет назад
noahbk
43 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо!
Работа велась легко и быстро, оплата тоже прошла хорошо. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад