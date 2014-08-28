noahbk

Алексей noahbk

 
42 годаРоссия/Пенза
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
usereo
28 летАрмения
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$19
10 баллов
5 лет назад
Правки на php
Отличный заказчик, приятно было сотрудничать!
Обращался второй раз. Работа выполнена так же профессионально. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
usereo
28 летАрмения
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Анализ ошибки в php скрипте
Заказчик всегда был на связи, быстрая оплата, рекомендую. Приятно было сотрудничать, спасибо.
Быстрая и профессиональная работа. Таких адекватных специалистов действительно немного. Грамотное и вежливое общение. Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Сделать ссылки на иконки меню, Джумла 1.5
Простая работа, небольшая оплата. Полагаю обе стороны остались довольны. Сотрудничество с Алексеем было на должном уровне.
Работа выполнена на отлично, никаких недочетов нет. И недорого. Рекомендую.
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jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Отредактировать компонент k2. Cайт на Joomla 2.5
Отличный заказчик. Грамотно поставлена задача, быстрая оплата. Рекомендую +
Работа выполнена мгновенно! Неожиданно даже. Профессионально! В полном соответствии с заданием, без лишних вопросов.
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stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
12 одноцветных плоских иконок
Работа велась легко и быстро, оплата тоже прошла хорошо. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо!
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