Нужно перенести товары (3000 шт.) и категории из Opencart 2.2 в Ocstore 3.0 средствами cms (экспорт/импорт). Ручное добавление не рассматривается.
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно изменить условия вывода содержимого тегаЗавершен5 лет назад
Нужно разобраться с причиной ошибки. По возможности исправить. ERR (3): Error 2. Error while sending QUERY packet. PID=27039 in file .../public_html/engine/system/libraries/drivers/Database/Mysqli.php in line 1Завершен5 лет назад
1. Перестала работать отправка заказов на почту. (В админке заказы фиксируются. Хостинг тоже проверили, почтовые службы работают.) 2. В Опере товар не добавляется в корзину (пример http://polplus.ru/index.php?productID=8779) 3. В Мозилле не открываются "Характеристики" под кнопкой "В ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Сделать модальные окна в одностраничнике. Есть типовые проекты домов, по клику должна открываться подробная информация по ним (несколько фото+описание) 2. Настроить отправку данных форм связи. Указывайте ориентировочную стоимость и сроки, пожалуйста!Закрыт8 лет назад
1. Есть список услуг, которые предлагает организация. Нужно сделать вывод материалов таким образом: текстовое описание услуги, фотогалерея ниже плиткой, возможность добавления видео. Желательно чтобы добавление новых фото было простым (понятно любому юзеру). Если есть другие ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
http://polplus.ru / Сайт на старом движке web-asyst или shopscript (2008 год установки). Нужно сделать фильтр товаров по характеристикам. Для каждой группы (ламинат, линолеум и т.д.) - свой набор фильтров. Рассмотрим варианты переноса базы данных на новый ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно исправить ошибки на сайте http://terra-music.ru/ Сайт был с вирусами, залили чистый бэкап, но сайт все равно не работает - ошибки выдает.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужны грамотные описания для сайта напольных покрытий. 25 шт. объемом около 1000 символов каждая. В описание необходимо включить технические характеристики, особенности и отличительные черты коллекции. Прошу указать цену сразу.Копирайтинг37 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить вывод фотогалереи на странице. Выводим альбомы с названиями, по клику - переход в галерею (превью плиткой, увеличение всплывающее по клику). Возникает проблема с адресацией, см. http://мастер-пенза.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/Закрыт9 лет назад
Нужна консультация по безопасности и резервным копиям, привязкам лицензии и т.п.Закрыт9 лет назад
http://www.stroi-tehnik.ru/ В левой колонке меню. Стандартный компонент меню. Нужно сделать иконки ссылками.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
http://worldlines.ru/ru/projects Возможно, данный слайдер создается другим компонентом/плагином. 1. Нужно сделать фотографии в сотах ссылками. Адреса ссылок те же, что и в подписях. 2. Белая сетка (соты) должны скроллиться вместе с фотографиями. Т.е. не оставаться статичной ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно перенести сайт на другой хостинг. Движок CMSimple. Файлы перенесены, но сайт не запускается. Найти ошибку и исправить.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Карта отображает Москву и область. Чтобы при наведении на маркер появлялись данные об объекте. Пример http://pix.my/iaKzaAts Интересует сумма и сроки.Завершен9 лет назад
Интернет-магазин на битриксе. При отправке заказа с сайта на почту админу приходит такая ошибка вместо заказа: Тема: Mail failure - malformed recipient address A message that you sent contained one or more recipient addresses that were incorrectly constructed: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать галерею в таком виде как в прикрепленном файле. Сначала идет адрес, далее - произвольное количество фото по этому адресу. Следующий адрес с фотографиями и т.д. После определенного количества адресов стоит ссылка "посмотреть еще", по ...Закрыт9 лет назад
Нужно чтобы UTM метки прикреплялись к письму при отправке заполненной юзером формы. Джумла 2.5Завершен9 лет назад
Для сайта нужно создать 12 одноцветных плоских иконок. Размер каждой иконки на сайте будет примерно 80х80px. Для визуализации преимуществ компании (6 шт.) и выгод клиента (6 шт.)Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Одностраничный сайт на html. http://spaszakaz.ru/ Нужна капча в форме заказаЗавершен10 лет назад