Отредактировать компонент k2. Cайт на Joomla 2.5

http://worldlines.ru/ru/projects

Возможно, данный слайдер создается другим компонентом/плагином.

1. Нужно сделать фотографии в сотах ссылками. Адреса ссылок те же, что и в подписях.

2. Белая сетка (соты) должны скроллиться вместе с фотографиями. Т.е. не оставаться статичной при прокрутке.