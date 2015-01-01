Доработка проекта на drupal 7 + instagram api

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки204 просмотра
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Нужна доработка проекта, позволяющего проводить конкурсы в инстаграм. Создается конкурс определенными условиями, люди постят фотки в инстаграм и они подгружаются на страницу конкурса. После окончания времени конкурса среди подгруженных фотографий выбирается победитель случайным образом.

С предыдущим разработчиком возникли проблемы, поэтому ищу того, кто завершит работу до конца января.

На данный момент сделан тип материала "конкурс", в него подгружаются фотки по заданному хештегу, нужно доработать остальное по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Vx8NgE1jn5MrH-4JrgjxCq1CpJzbMY27GWP_6sZY1NE/edit?usp=docslist_api

Макеты: https://www.dropbox.com/sh/c5ql97cafcgqwpq/AAA1wnhoQW9X37HqE6gu8UaTa?dl=0

За проект нужно взяться серьезно, поэтому вариант "вечерами после работы когда найду время" не пойдет.

Drupal
9 лет назад
clump
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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