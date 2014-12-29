Сайт host cms

Есть сайт Autoshopltd.ru он на хост цмс

Вот 3 странички с другого сайта

1 страница – раздел каталог новых автомобилей – http://baltika-avto.ru/catalog

2 страница – карточка авто – пример – http://baltika-avto.ru/catalog/mazda/mx_5

3 страница – страница кредитования – http://baltika-avto.ru/credit#content

Мне нужно на этот сайт Autoshopltd.ru добавить 3 эти странички. С копией функционала.

Но чтобы эти странички вписались в дизайн.