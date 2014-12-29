Ряд работ по сайту на Битрикс

Есть сайт pzpo.ru на битрикс. Необходимо выполнить ряд работ:

1. Создать поддомены для сайта для регионов + автоматическое определение региона для человека, переходящего на сайт. Количество регионов будет 17 штук, подробнее при личном общении. Информация на поддоменах может быть разной, как минимум это адрес офиса в выбранном городе, максимум информация на странице. То есть меняться будет только текстовая информация. Делаем тоже самое, что и здесь http://npkpmz.ru/

2. Внести правки в дизайн сайта:

- переработать шапку

- изменить css главного меню

- изменить css левого меню

- изменить структуру главной страницы

- изменить структуру страницы с товаром

3. Добавить модуль jivosite бесплатную версию.

Все работы делаются на Вашем любом тестовом хостинге. Будет предоставлен доступ к фтп и БД для создания копии.

Пример того, как в конечном итоге будет выглядеть страницы прилагается в доп. материалах.

Сроки работы до 12 января включительно. Если есть вопросы, то все разъясню в личном общении.

Указывайте ЦЕНУ заранее + опыт работы с битрикс и портфолио по сайтам битрикс (если есть)

Оплата по ФАКТУ (возможно по частям после каждой контрольной точки по договоренности). Оплата ВМ, ЯД, Альфа-банк, ПромСвязьБанк, Сбербанк, Авангард, QIWI.