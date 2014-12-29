Импорт товаров XML

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок150 просмотров
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Необходимо настроить импорт товаров в Opencart с файла в формате XML. Формат XML в личку. Указывайте сразу цену и сроки.

9 лет назад
mirfox
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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