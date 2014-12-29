Импорт товаров XML

Имеется дизайн сайта в psd, небольшие доработки: 1) Изменить цвет меню, сделать "подвал", перенести кое-какие кнопки, добавить ссылки, убрать лого. 2) Сделать верстку всех страниц (10 шт.) 3) Натянуть верстку на wordpress Пишите сроки и стоимость.
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Необходимо настроить импорт товаров в Opencart с файла в формате XML. Формат XML в личку. Указывайте сразу цену и сроки.
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