Изменить модуль

$10
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка120 просмотров
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В модуле Video Categories (на сайте "Поличка MusicHD") компонента hwdmediashare изменить вывод даных.

http://music-drive.net.ua/videoteka.html

А точнее:

1. Все под категории основной категории выводятся средством эффекта аккордеона. Например (Выбор категории "TV передачі", с эффектом аккордеона показываются все под категории, и пользователь выбирает нужную категорию. Основная категория не выбирается, она только открывает свои под категории. ) Похожий эффект сделан на этом же сайте с меню в левой части.

2. Так же при достижении количества под категории определённого значения, которое указывается в админки модуля, появляется полоса прокрутки, с помощью которой в ручном режиме прокручиваем список под категорий, которые не помещаются в основном окне. Похожая прокрутка (размер и вид) можно посмотреть на странице http://music-drive.net.ua/istoriya-muziki/zirki-radyanskoji-estradi.html справа в позиции "Прослухати зірок".

9 лет назад
vadim07101976
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ponpilzz
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$10
2 дня
Всё быстро и эффективно!!
Хороший нанематель