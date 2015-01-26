Изменить модуль

В модуле Video Categories (на сайте "Поличка MusicHD") компонента hwdmediashare изменить вывод даных.

http://music-drive.net.ua/videoteka.html

А точнее:

1. Все под категории основной категории выводятся средством эффекта аккордеона. Например (Выбор категории "TV передачі", с эффектом аккордеона показываются все под категории, и пользователь выбирает нужную категорию. Основная категория не выбирается, она только открывает свои под категории. ) Похожий эффект сделан на этом же сайте с меню в левой части.

2. Так же при достижении количества под категории определённого значения, которое указывается в админки модуля, появляется полоса прокрутки, с помощью которой в ручном режиме прокручиваем список под категорий, которые не помещаются в основном окне. Похожая прокрутка (размер и вид) можно посмотреть на странице http://music-drive.net.ua/istoriya-muziki/zirki-radyanskoji-estradi.html справа в позиции "Прослухати зірок".