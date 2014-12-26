Натянуть шаблон интернет магазина на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок155 просмотров
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Есть верстка 5 страниц.

Задание:

- Сверстанные страницы натянуть на CMS Joomla;

- Подключить доп плагины (материал предоставлю);

- Закинуть на хостинг.

Мне интересны сроки и стоимость выполнения. Спасибо.

Joomla
9 лет назад
maxkravez
Макс 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад