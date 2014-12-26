Исправить меню на сайте или сделать другое лучше

На сайте под управлением wordpress установлен плагин woocommerce и стандартная тема магазина от разработчиков. Так вот в этой теме не работают шоткоды, например здесь http://rumedik.com/voprosy-otvety при переключении на другую тему ошибок нет, все работает Нужно исправить ошибку ...