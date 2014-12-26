Встроить Kernel плеер в DLE 9.6

Требуется обновить Joomla 2.5.7 до 3.4 - на сайте приделано много костылей, - используются сторонние расширения, - в расширениях так же есть правки в коде, - некоторые расширения нас перестали устраивать, нужно найти альтернативу, перенести данные из старого расширения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
DLE 9.6
Необходимо заменить имеющийся Uppod видео-плеер на Kernel Team v5.x
Вывод видео должен осуществляться как и раньше, тегом [video]
Видео свое (не с youtube)
Описание того, что и где менялось - обязательно.
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