Встроить Kernel плеер в DLE 9.6

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка152 просмотра
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DLE 9.6

Необходимо заменить имеющийся Uppod видео-плеер на Kernel Team v5.x

Вывод видео должен осуществляться как и раньше, тегом [video]

Видео свое (не с youtube)

Описание того, что и где менялось - обязательно.

9 лет назад
AlexGo
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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