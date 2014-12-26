Поменять слайдер в ModX

На сайте http://bel-purpur.ru сейчас обычный слайдер, его нужно доработать или заменить так, чтобы можно было кликать и переходить по всему слайдеру к акции которая изображена на слайде например как здесь: http://www.wildberries.ru При этом нужно объяснить где в админке могу путь к разделу каталога прописать подвязанный к каждой картинке и как и где эту картинку поменять