JOOMLA сделать правки

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок171 просмотр
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Прикрепил ТЗ. Необходимо сделать правки.

Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить.

И сразу пожалуйста указывайте сроки и цену.

Joomla
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)