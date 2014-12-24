5 задач на Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок162 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо внести несколько правок во внешний вид и функционал сайта.

Жду заявки со сроками и ценами.

ТЗ прикреплено.

OpenCart
9 лет назад
wssinua
Андрей 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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