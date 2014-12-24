Внесение правок

$40
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Внесение правок из задания. Сайт стоит на Wordpress. Вот ссылка на сайт - http://old.e-kalyan.com/

Если есть вопросы - с радостью обсудим.

9 лет назад
korotcha
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад