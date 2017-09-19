1. Необходимо найти изображения для товаров (в идеале с официальных сайтов) 2. Каждый товар может иметь несколько цветов и комплектаций, поэтому число изображений должно соответствовать числу комплектаций и цветов. Пример:Товар Joyetech Cuboid Pro представлен в двух ...