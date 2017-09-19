Необходимо выложить 100 товаров на сайт. Подробная инструкция находится во вложении. В обязанности входит поиск картинок (с официальных сайтов производителей), их редактирование и выкладка в комбинации с готовым текстом. Также необходимо заполнить характеристики ...
- Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется копирайтер для описания товарных категорий,карточек товаров Копирайтер с опытом работы в тематике «Электронные сигареты и Vape» Строгое соблюдение сроков. Пробное ТЗ ниже. Срок исполнения 4 часа. Оплата 110 ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
1. Необходимо найти изображения для товаров (в идеале с официальных сайтов) 2. Каждый товар может иметь несколько цветов и комплектаций, поэтому число изображений должно соответствовать числу комплектаций и цветов. Пример:Товар Joyetech Cuboid Pro представлен в двух ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать дизайн письма для рассылки. Ширина слайда 600px Прислать в формате PSD (ЭТО ВАЖНО!) С возможностью менять текст В письме сообщается о поступлении жидкости для электронных сигарет в продажу (Monster ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Внесение правок из задания. Сайт стоит на Wordpress. Вот ссылка на сайт - http://old.e-kalyan.com/ Если есть вопросы - с радостью обсудим.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад