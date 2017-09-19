korotcha

Анатолий korotcha

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Выкладка товаров на сайт (тематика - Vape, электронные сигареты)

    Необходимо выложить 100 товаров на сайт. Подробная инструкция находится во вложении. В обязанности входит поиск картинок (с официальных сайтов производителей), их редактирование и выкладка в комбинации с готовым текстом. Также необходимо заполнить характеристики ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описание товаров и товарных категорий

    Требуется копирайтер для описания товарных категорий,карточек товаров             Копирайтер с опытом работы в тематике «Электронные сигареты и Vape» Строгое соблюдение сроков.   Пробное ТЗ ниже. Срок исполнения 4 часа. Оплата 110 ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск и редактирование изображений

    $20

    1.      Необходимо найти изображения для товаров (в идеале с официальных сайтов) 2.      Каждый товар может иметь несколько цветов и комплектаций, поэтому число изображений должно соответствовать числу комплектаций и цветов. Пример:Товар Joyetech Cuboid Pro представлен  в двух ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать дизайн письма для рассылки

    Необходимо сделать дизайн письма для рассылки.  Ширина слайда 600px Прислать в формате PSD (ЭТО ВАЖНО!) С возможностью менять текст В письме сообщается о поступлении жидкости для электронных сигарет в продажу (Monster ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Oksana_Gurenko
Оксана 
34 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Поиск и редактирование изображений
Было приятно работать с таким заказчиком. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Быстро и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$13
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн письма для рассылки
Чёткая задача, оперативная связь, адекватное общение и быстрая оплата. Всё, что нужно) Поэтому рекомендую.
Все отлично. Качественно и в срок.
Ответный отзыв