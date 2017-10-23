Нет ничего невозможного для человека, у которого есть цель.
Занимаюсь фрилансом больше 2-х лет. За это время успешно закончила множество интересных проектов. Предпочитаю адекватное, взаимовыгодное сотрудничество. Ответственно отношусь к работе и взятым на себя обязательствам. Работу выполняю качественно и в срок (часто даже быстрее).
Портфолио
- Добавление товаров в модуль "Вместе дешевле"124 просмотра
- Подбор фото к товарам120 просмотров
- Наполнение интернет-магазина товарами115 просмотров
- Наполнение ИМ компьютеров и комплектующих107 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!