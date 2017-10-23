Нет ничего невозможного для человека, у которого есть цель.

Занимаюсь фрилансом больше 2-х лет. За это время успешно закончила множество интересных проектов. Предпочитаю адекватное, взаимовыгодное сотрудничество. Ответственно отношусь к работе и взятым на себя обязательствам. Работу выполняю качественно и в срок (часто даже быстрее).