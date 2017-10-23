Oksana_Gurenko

Оксана Oksana_Gurenko

 
33 годаУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Нет ничего невозможного для человека, у которого есть цель.

Занимаюсь фрилансом больше 2-х лет. За это время успешно закончила множество интересных проектов. Предпочитаю адекватное, взаимовыгодное сотрудничество. Ответственно отношусь к работе и взятым на себя обязательствам. Работу выполняю качественно и в срок (часто даже быстрее). 

Отзывы заказчиков
korotcha
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Поиск и редактирование изображений
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