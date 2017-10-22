Описание товаров и товарных категорий

Требуется копирайтер для описания товарных категорий,карточек товаров

Копирайтер с опытом работы в тематике «Электронные сигареты и Vape»

Строгое соблюдение сроков.

Пробное ТЗ ниже. Срок исполнения 4 часа. Оплата 110 рублей за 1000 знаков без

пробелов.

Общие моменты:

• Не рерайт, а описание на основе информации из приведённых источников.

Уникальность строго более 95% (проверка будет в Advego Plagiatus).

• Не употреблять всё, что связано с курением табака (слова «дым», «курить» и т.

п. – запрет, использовать – «пар», «парильщик», «вейпинг», «вейпер» и т. п.)

• Объём текста – примерно 2000-2500 знаков. Разбивка текста на подразделы

• Описание должно быть текстовым (не тезисами), сочетать эмоциональные

преимущества с техническими особенностями, но это именно фактическое описание

товара, а не обзор с личной оценкой товара

• Безвременное описание – не привязываться к датам, новинкам и т. д.

• Ключи должны быть вписаны естественно, переспам недопустим. Плотность

ключевых слов 2,5-3% В качестве источника можно брать официальные сайты производителя (вся информация там на англ. языке)

Товар для пробного описания – SMOK Stick M17

Ключи: SMOK Stick M17, stick m17