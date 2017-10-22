Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) ...
Описание товаров и товарных категорий
Требуется копирайтер для описания товарных категорий,карточек товаров
Копирайтер с опытом работы в тематике «Электронные сигареты и Vape»
Строгое соблюдение сроков.
Пробное ТЗ ниже. Срок исполнения 4 часа. Оплата 110 рублей за 1000 знаков без
пробелов.
Общие моменты:
• Не рерайт, а описание на основе информации из приведённых источников.
Уникальность строго более 95% (проверка будет в Advego Plagiatus).
• Не употреблять всё, что связано с курением табака (слова «дым», «курить» и т.
п. – запрет, использовать – «пар», «парильщик», «вейпинг», «вейпер» и т. п.)
• Объём текста – примерно 2000-2500 знаков. Разбивка текста на подразделы
• Описание должно быть текстовым (не тезисами), сочетать эмоциональные
преимущества с техническими особенностями, но это именно фактическое описание
товара, а не обзор с личной оценкой товара
• Безвременное описание – не привязываться к датам, новинкам и т. д.
• Ключи должны быть вписаны естественно, переспам недопустим. Плотность
ключевых слов 2,5-3% В качестве источника можно брать официальные сайты производителя (вся информация там на англ. языке)
Товар для пробного описания – SMOK Stick M17
Ключи: SMOK Stick M17, stick m17
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