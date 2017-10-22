Написать тексты для сайта

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Закрыт4 заявки179 просмотров

Требуется написать тексты для сайта штор.

Описание каждого раздела+описание для главной страницы сайта.

Объем текстов примерно по 2500/3000 знаков

За 1000 знаков 45р.

Около 30 статей.

Статьи должны содержать поисковые запросы. запросы для каждой статьи будут предоставлены. 

Уникальность 100%, проверка уникальности на сайте https://text.ru/antiplagiat

    8 лет назад
    tulupowa89
    Анастасия 
    36 лет
    12 лет в сервисе
    Была
    6 лет назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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