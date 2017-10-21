Написать статью

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Закрыт10 заявок677 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо написать статью на тему: "современные стрессы".

Требования к статье:

  • Уникальность 100% (проверка уникальности на сайте https://text.ru/antiplagiat)
  • 100% грамотность
  • Статья должна быть полезной для читателя, информационной
  • Размер статьи не менее 4000 зн. без пробелов
  • Придумать оригинальное название для статьи
  • Написать Title и Description (должны иметь ключевое слово "стресс")
  • Статья должна быть структурирована, разбита на абзацы и подзаголовки (в подзаголовках должно быть ключевое слово "стресс")
Примерная структура статьи:

  • Вступление (с ключевым словом в начале)
  • Описать что такое стресс
  • Расписать виды стресса
  • Расписать признаки стресса
  • Расписать методы работы (борьбы со стрессами)
8 лет назад
gizebi
Сергей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад

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