Здравствуйте! Ищу авторов с медицинским образованием для написания качественных и грамотных статей на тему медицины. Средний размер статьи от 5к до 10к. Цена 45 руб за 1000 зн. без пробелов. ...
Тексты
Необходимо написание статей для сайтов, около 50 шт. Тематика гипермаркеты и товары в них. Статьи 2500-3500 символов знаков без пробелов. 1000 символов- 38 руб.
Заявки фрилансеров
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