Написать 15 текстов для сайта посвященной выхлопу автомобиля

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок166 просмотров

Нужно написать текст копирайтеру, который разбирается в устройстве автомобилей и автомобильной тематике. 15 штук текстов. В цене указывается сумму за 1000 символов

8 лет назад
prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров