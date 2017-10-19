Написать рекламную статью про криптовалюты и наш курс.

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В наше время главной валютой являются знания, и самым выгодным вложением является вложение в образование. В настоящее время на передний план выходят навыки и профессии связанные с программированием и разработкой ПО, активно растет рынок блокчейн технологий, криптовалют и умных контрактов. Школа программирования на Ethereum предлагает супер актуальные и самые востребованные на последний момент знания и навыки: умение разбираться в блокчейн технологиях, оценивать технические аспекты блокчейн проектов для более точного прогноза по инвестициям в них, разрабатывать умные контракты и интерфейсы для них, а так же управлять командами разработчиков. Нужно интересно расписать наш курс, чтобы привлечь клиента.

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