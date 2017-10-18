требуется описывать фото на английском вот пример Beautiful slim sporty woman standing at sunset in the field in autumn. Lifestyle background. Количество символов до 200. ...
Требуется копирайтер (финансово - банковская тематика)
Требуется копирайтер для создания имейл писем (около 5 шт)для рассылки.
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество, удаленно.
Обязанности:
Разовое написание текстов для имейл рассылки по тематике «Банковскиедепозиты».
В дальнейшем подборка актуальных тем и написание текстовписем для рассылки.
Обьем:
5 статей, ориентир по кол-во знаков на 1 статью - 7000 – 8000 знаков без пробелов.
Требования:
1. Высшее профессиональное образование (журналистское);
2. Дополнительное финансовое образование или опыт работы вфинансовой или банковской сфере;
3. Опыт написания статей для финансово – банковских рынков;
4. Знание принципов создания тригерных имейл рассылок, рекламныхтехнологий, основ психологии и социологии;
5. Свободное и грамотное владение словом;
6. Доступность в течении дня;
7. Инициативность и умение работать в команде, креативность(творческий потенциал), самостоятельность, целеустремленность,
коммуникабельность, умение четко излагать свои мысли.
Для принятия решения о сотрудничестве необходимо:
1. Выполнить тестовое задание: рекламная статья на тему «Куда вложить деньги выгоднее» до 22.10.2017 ;
2. Стоимость работы (за 1000 знаков, за месяц);
3. Резюме;
4. Примеры работ;
5. Список сайтов, с которыми сотрудничаете.
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