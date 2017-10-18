Требуется копирайтер (финансово - банковская тематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки159 просмотров

Требуется копирайтер для создания имейл писем (около 5 шт)для рассылки.

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество, удаленно.

Обязанности: 

Разовое написание текстов для имейл рассылки по тематике «Банковскиедепозиты».

В дальнейшем подборка актуальных тем и написание текстовписем для рассылки.

Обьем: 

5 статей, ориентир по кол-во знаков на 1 статью -  7000 – 8000 знаков без пробелов.

Требования: 

1. Высшее профессиональное образование (журналистское); 

2. Дополнительное финансовое образование или опыт работы вфинансовой или банковской сфере; 

3. Опыт написания статей для финансово – банковских рынков; 

4. Знание принципов создания тригерных имейл рассылок, рекламныхтехнологий, основ психологии и социологии; 

5. Свободное и грамотное владение словом; 

6. Доступность в течении дня; 

7. Инициативность и умение работать в команде, креативность(творческий потенциал), самостоятельность, целеустремленность,

коммуникабельность, умение четко излагать свои мысли. 

Для принятия решения о сотрудничестве необходимо: 

1. Выполнить тестовое задание: рекламная статья на тему «Куда вложить деньги выгоднее» до 22.10.2017 ; 

2. Стоимость работы (за 1000 знаков, за месяц); 

3. Резюме; 

4. Примеры работ; 

5. Список сайтов, с которыми сотрудничаете. 

Написание статей
8 лет назад
guest_14884644129598
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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