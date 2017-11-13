Тексты про остров Тенерифе в инфостиле

Для наполнения текстами под ключ сайта, посвященного курортному острову Тенерифе (Канары), ищу копирайтера. Проект приятный: в текстах расскажем про курорт, что там делать, как отдыхать, куда сходить – не нудятина. Общий объем текстов по этому заданию составит +/- 60т.зн.б.п.

Требования к текстам:

Инфостиль. Нужен копирайтер, который в курсе, что это и как в нем писать.

Нужен копирайтер, который в курсе, что это и как в нем писать. Тексты нужны содержательные, интересные. Вам будет о чем написать (например, достопримечательности Тенерифе - где, какие, история, как добраться). Длинные вводные конструкции в тексте, чисто для объема знаков, будут жестко редактироваться – смысловая вода заказчику не нужна.

SEO-оптимизация. Стандартные требования по уникальности, загаловкам – все стандартно и описано в ТЗ.

Полное задание отдам исполнителю, который заинтересует. Пожалуйста, не отвечайте как все: "Опыт 5 лет, сделаю качественные тексты, заходите в портфолио" – какой вы копирайтер, если так себя продаете?

Пишите свою цену и приводите примеры текстов. Не обязательно туристической тематики, обязательно – информационно богатых, интересных.