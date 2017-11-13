Тексты про остров Тенерифе в инфостиле

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок201 просмотр

Для наполнения текстами под ключ сайта, посвященного курортному острову Тенерифе (Канары), ищу копирайтера. Проект приятный: в текстах расскажем про курорт, что там делать, как отдыхать, куда сходить – не нудятина.  Общий объем текстов по этому заданию составит +/- 60т.зн.б.п. 

Требования к текстам:

  • Инфостиль. Нужен копирайтер, который в курсе, что это и как в нем писать.
  • Тексты нужны содержательные, интересные. Вам будет о чем написать (например, достопримечательности Тенерифе - где, какие, история, как добраться). Длинные вводные конструкции в тексте, чисто для объема знаков, будут жестко редактироваться – смысловая вода заказчику не нужна.
  • SEO-оптимизация. Стандартные требования по уникальности, загаловкам – все стандартно и описано в ТЗ.
Полное задание отдам исполнителю, который заинтересует. Пожалуйста, не отвечайте как все: "Опыт 5 лет, сделаю качественные тексты, заходите в портфолио" – какой вы копирайтер, если так себя продаете? 

Пишите свою цену и приводите примеры текстов. Не обязательно туристической тематики, обязательно – информационно богатых, интересных. 

8 лет назад
maria-prutikova
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$12
7 дней
Рекомендую Ольгу всем, кому нужен ответственный, надежный и, главное, – компетентный копирайтер. Ваши тексты Ольга напишет со смыслом и без воды. Ключевые фразы включит так, что читатель их не заметит, а текст будет интересен для прочтения. Кроме профессионализма, хочу отметить личные качества Оли: такт, терпение, вежливость. Я была не лучшим заказчиком на этом проекте, при этом Оля держала высокую планку делового общения. Я в восторге от сотрудничества! Оля буквально меня спасла) Ольга, спасибо за работу! Надеюсь, сотрудничаем не в последний раз! (я исправлюсь)
Мария, спасибо за доверие и высокую оценку работы. Исправляться вам не нужно, все и так хорошо. Работали по предоплате с гибкими сроками и по очень подробному ТЗ. Жизненные волнения и события не помешали нам совместно закончить проект, надеюсь, что вовремя. Буду рада продолжить описывать райскую жизнь на Тенерифе))

Заявки фрилансеров

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад