Добрый день. Ищу толкового копирайтера. От вас требуется: - мастерски излагать свои мысли в тексте; - ненавязчиво вплетать ключевые слова; - соблюдать дедлайны. Никакой ...
Тексты про остров Тенерифе в инфостиле
Для наполнения текстами под ключ сайта, посвященного курортному острову Тенерифе (Канары), ищу копирайтера. Проект приятный: в текстах расскажем про курорт, что там делать, как отдыхать, куда сходить – не нудятина. Общий объем текстов по этому заданию составит +/- 60т.зн.б.п.
Требования к текстам:
- Инфостиль. Нужен копирайтер, который в курсе, что это и как в нем писать.
- Тексты нужны содержательные, интересные. Вам будет о чем написать (например, достопримечательности Тенерифе - где, какие, история, как добраться). Длинные вводные конструкции в тексте, чисто для объема знаков, будут жестко редактироваться – смысловая вода заказчику не нужна.
- SEO-оптимизация. Стандартные требования по уникальности, загаловкам – все стандартно и описано в ТЗ.
Пишите свою цену и приводите примеры текстов. Не обязательно туристической тематики, обязательно – информационно богатых, интересных.
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